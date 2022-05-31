Беспилотник НАТО перехватили над Черным морем

Система радиоэлектронной борьбы подавила помехами беспилотник НАТО над Черным морем. Он вел разведку в интересах Украины, сообщил источник РИА «Новости».

Стратегический беспилотник приблизился к берегам Крыма, когда его засекли. Военные выяснили, что он пытался вести разведку российских объектов и сил. Военные запустили комбинированные помехи радиотехническим датчикам аппарата и тем самым сорвали его миссию.

Тем временем бывший начальник штаба Военно-воздушных сил Италии генерал Леонардо Трикарико призвал Евросоюз отказаться от провокаций против России и признал, что спецоперация затянулась из-за действий украинских властей.