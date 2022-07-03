Белый дом отказался подталкивать Украину к переговорам

Время для переговоров между Россией и Украиной еще не пришло. Об этом в эфире Fох Nеws заявил координатор Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передало РИА «Новости».

Сотрудника СНБ спросили, считают ли американские власти необходимым поспособствовать возвращению Украины за стол переговоров с Россией.

По словам координатора СНБ, завершение конфликта представляется возможным только в том случае, если это станет выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Зеленский сам должен решить, когда, что и на каких условиях для него станет победой. Но даже Зеленский скажет вам, что сейчас неподходящее время для дискуссий», — сказал он.

Кирби отметил, что США продолжат оказывать Украине военную помощь, которая уже превысила семь миллиардов долларов. По его словам, США делают то, что должны.

В Кремле ранее заявили, что рано или поздно Украина вернется за стол переговоров.