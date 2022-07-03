Понять и принять. Песков дал Украине рекомендации для завершения конфликта с Россией

Властям Украины придется понять условия России. Такое заявление в рамках программы Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал призывы западных политиков к окончанию украинского конфликта на поле боя. Он отметил, что предложения мирно решить проблему звучат все реже и реже. Песков отметил, что рано или поздно Украине придется сесть за стол переговоров с Россией, предварительно приняв ее условия.

«Мы не сомневаемся, что рано или поздно все-таки здравый смысл возобладает. И опять настанет черед переговоров, перед коими украинцам предстоит понять еще раз все наши условия. Они их прекрасно знают», — сказал Песков.

Он отметил, что в плане бумажного согласования позиций конфликтующих стран дело осталось за малым. По словам Пескова, сторонам остается «зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован».