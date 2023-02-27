Спецоперация 27 февраля 2023, 05:01 Батальон из украинских пленных сформировали в ДНР РИА «Новости»: батальон из украинских пленных сформировали в ДНР РИА «Новости»

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В ДНР появился батальон добровольцев имени Богдана Хмельницкого, сформированный из украинских пленных. Об этом заявил один из командиров подразделения Андрей Тищенко, сообщило РИА «Новости».

По словам Тищенко, батальон формировался в то время, когда украинские власти бросили свой народ. В новом подразделении сейчас около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевым опытом.

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«Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для подготовки», — отметил командир.

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Контакты с добровольцами заключаются на общих условиях. Власти ДНР оказывают военнослужащим поддержку, не ущемляя добровольцев. В батальон отбирают крепких физически и психологически солдат, каждый из которых проходит необходимую проверку, а затем подготовку.

Ранее сообщалось, что участие в боевых действиях на стороне Украины в зоне СВО принимаю польские наемники. Потери среди них составили порядка 2,5 тысячи человек. ВСУ также несут колоссальные потери.