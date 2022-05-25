Басурин сообщил о тактике малых котлов на авдеевском направлении

Тактика малых котлов применяется на авдеевском направлении. Это делается и для сохранения жизни людей. Такое заявление сделал официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.

В эфире Первого канала ему задали вопрос о том, будет ли на авдеевском направлении использоваться тактика малых котлов.

«Мы это используем, малые котлы», — ответил он.

Басурин объяснил, что под этим подразумевается.

«Когда ты отрезаешь определенную часть украинских войск от снабжения, от той помощи, которую они могут оказывать друг другу, и после этого начинается методичная с ними работа как психологическая, информационная, так и военная — в разных направлениях», — заявил представитель ДНР.

Басурин подчеркнул, что в республике заинтересованы в сохранении жизни людей — как мирного населения, так и украинских военных. Накануне он сообщал о тяжелых боях в районе Авдеевки и Горловки с ВСУ.