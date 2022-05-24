Басурин заявил о тяжелых боях с ВСУ в районе Авдеевки и Горловки

Народная милиция Донецкой Народной Республики ведет тяжелые бои против ВСУ в районе Авдеевки и Горловки. Об этом сообщил начальник управления НМ ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Помимо этого, по его словам, боестолкновения идут в районе Марьинки и Новомарьинки, написал ТАСС.

«У нас очень тяжелые бои идут в районе Горловки, Авдеевки, Марьинки, Новомарьинки», — сказал Басурин.

По данным Народной милиции ДНР, за минувшие сутки ВСУ выпустили 268 снарядов и мин из 122-миллиметровых реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», 122-миллиметровой ствольной артиллерии и минометов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов, четыре мирных жителя пострадали.

Кроме того, подразделения НМ ДНР уничтожили 12 огневых точек ВСУ, два украинских танка, командно-штабную машину, а также захватили одну БМП, зенитную установку ЗУ-30 и два бронетранспортера.