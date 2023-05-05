05 мая 2023, 21:16
Балицкий заявил, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы
Врио главы Запорожской области Балицкий: наступление ВСУ начнется в ближайшие дни или часы
Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live», сообщило РИА «Новости».
Он рассказал, что знакомые с ситуацией люди в Запорожье, Днепропетровске и других сражающихся с киевским режимом городах предупредили о стягивании сил противника. По его словам, это заметно, так как российские беспилотники проникают на глубину до 150 километров на территорию ВСУ.
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«Все зеленые насаждения, посадки забиты сегодня украинской техникой и личным составом. Это достаточно подтвержденная [информация], что противника много», — уточнил он.
Украинские подразделения полностью «выселяют прифронтовую зону». Балицкий подчеркнул, что ситуация складывается напряженная, а ВСУ перебрасывают технику ночами. Однако в Запорожской области готовы встретить противника, добавил он.
Украинский Telegram-канал Klymenko Time сообщил о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Запорожье вечером 5 мая. Городские власти объявили воздушную тревогу, уточнили в публикации.
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