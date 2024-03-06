Спецоперация 06 марта 2024, 05:02 Балицкий назвал возможные сроки освобождения Запорожья Балицкий заявил, что надеется на скорое освобождение Запорожской области РИА «Новости»

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду, что в кратчайшие сроки территорию региона освободят от киевского режима. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Балицкий отметил, что такие вопросы «лучше задавать военным», но выразил надежду, что регион окажется под контролем России в максимально короткие сроки.

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«Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена… Верю в наши Вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу», — ответил губернатор на вопрос о сроках освобождения региона.

В регионе активизировались боевые действия. Оживление зафиксировали в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки.