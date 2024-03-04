Спецоперация 04 марта 2024, 17:56 Боестолкновения активизировались в Запорожской области Рогов сообщил об активизации боев в Запорожской области РИА «Новости»

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Боевые столкновения активизировались на нескольких участках линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил глава движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

Оживление зафиксировали в районе населенных пунктов Пятихатки и Жеребянки. Они расположены северо-восточнее города Васильевки.

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«Помимо Работино, бои идут со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки», — добавил Рогов.

Село Работино находится на линии соприкосновения в Запорожской области. Оно стало местом новых ожесточенных боев российских военнослужащих, которые перешли в наступление на позиции ВСУ.

На прошлой неделе Минобороны сообщило о вводе подразделений ВС России в Работино и их закреплении на занятых опорных пунктах украинских войск. В освобождении села задействовали танкистов, пехотинцев, авиацию и мотострелков.