Американцы возмутились расходами на Украину. Рост цен вернул их в реальность

Объем финансовой помощи США для Украины достиг 53 миллиардов долларов с начала специальной операции. При этом в самой Америке инфляция достигла рекордных показателей за последние 20 лет. Сильнее всего подорожали топливо и продукты питания. Все это вызвало у американцев возмущение президентом и сенаторами. Политикам напомнили, что их избиратели находятся в США, а не по другую сторону океана.

Крупнейшая поддержка

Палата представителей конгресса США на этой неделе одобрила выделение 40 миллиардов долларов на оружие и гуманитарную помощь Украине. Это уже второй крупный транш за последние несколько недель. Общая сумма превысила 53 миллиарда долларов и стала самым крупным пакетом для другого государства за последние 20 лет, сообщила газета The New York Times.

При этом конгрессмены никак не могут договориться о финансировании программ внутри страны. Они опасаются, что дополнительное вливание средств в собственную экономику увеличит дефицит бюджета и подстегнет инфляцию, которая достигла максимальных показателей за последние 30 лет.

Для простых американцев, которые столкнулись с небывалым ростом цен, решение властей помогать чужой стране, когда на своей территории начинается кризис, показалось возмутительным.

Возмущение в Сети

В американском сегменте социальных сетей набирает популярность хештег America Last (Америка последняя), обозначающий, что в очереди за финансовой помощью США находятся на последнем месте, пока большая часть средств направляется на Украину. Пользователи начали записывать видео и оставлять сообщения к записи в официальном профиле президента Джо Байдена, требуя от него обратить внимание на то, что происходит в его собственной стране.

Источник фото: Twitter

«В то время как американцы изо всех сил пытаются найти смеси для своих детей и продукты для семьи, сжигая пять долларов за галлон бензина, объезжая магазин за магазином, Байден продолжает отправлять миллиарды долларов на Украину. Джо хорошо восстанавливает чужие страны», — говорится в сообщении.

Отправленные на Украину деньги можно было потратить на восстановление дорог и мостов, написал еще один пользователь.

Источник фото: Twitter

«Байден подвел тебя, меня <…> и каждого американца», — подчеркнул автор поста.

Возмущение у американцев вызвало поведение конгрессменов от Республиканской партии, которые тоже поддержали выделение нового транша для Украины.

Источник фото: Twitter

«Когда эти республиканцы переедут на Украину? Чтобы лучше обслуживать новых избирателей, они должны открыть магазин в Киеве», — предложил один из американцев.

В стороне от возмущения не остался сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший. Он напомнил, что на Украине высокая коррупция, но Вашингтон отправляет туда миллиарды долларов.

Источник фото: телеканал «360»

«Байден просит 33 миллиарда долларов для отправки Украине в дополнение к деньгам, уже направленным очень коррумпированной стране. Они не смогли потратить ни малейшей части этой суммы, чтобы закончить стену, защитить границу и положить конец гуманитарному кризису и наркотикам», — подчеркнул он.

В социальных сетях появились мемы о том, как Украина фактически получила неограниченный доступ к бюджету США, но при этом на финансирование собственных программ американские власти не готовы тратить ни цента.

При этом возмущение американцев только продолжает нарастать. Это может сказаться на промежуточных выборах в конгресс. Избиратели сильно недовольны ситуацией в экономике и тем, как действует Байден. Согласно проведенному опросу, 67% респондентов оказались недовольны высокой инфляцией и бездействием властей, которые не могут обуздать ситуацию.

Разруха дома

Житель Нью-Йорка выложил в TikTok обращение к лидеру страны с требованием объясниться по поводу обещания выделить еще 130 миллионов долларов Владимиру Зеленскому. Мужчина рекомендовал Байдену обратить внимание на ситуацию в крупных американских городах Флинте, Детройте, Сиэтле и Портленде, которые сейчас выглядят как страны третьего мира.

«Джо Байден, ходят слухи, что ты обещал Владимиру Зеленскому еще 130 миллионов долларов на встрече „Семерки“. И где мы их возьмем? Ты собираешься продолжать печатать деньги? В этом станке, наверное, закончится краска. <...> Куда идут эти деньги?» — заявил автор записи.

Ситуация в перечисленных и других городах США действительно оказалась плачевной. Жительница Детройта выложила видео с улиц своего города. Она подчеркнула, что это совсем не Украина, а крупнейший город штата Мичиган.

«600 000 человек остаются в Америке бездомными, пока власти отправляют на Украину 33 миллиарда долларов», — подписала она свое видео.

Не лучше оказалась ситуация и в Нью-Йорке. Видео с Манхэттена опубликовал местный житель. Кадры только подтверждают слова о количестве людей, оставшихся без жилья.

Данные американских социологов свидетельствуют о том, что если в начале спецоперации большинство жителей США готовились поддержать Украину, то инфляция значительно поменяла их взгляды.

«Американцы поддержат Украину до определенного момента», — заявил в беседе с Би-би-си старший вице-президент исследовательской компании Ipsos Крис Джексон.

Он пояснил, что предел поддержки зависит от цен, которые продолжают расти. Заявление Байдена, что в высоких ценах виноваты пандемия и устроенная Россией спецоперация, вызвали только еще больше критики в его адрес со стороны жителей.