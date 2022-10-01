Байден счел возможным дипломатическое разрешении ситуации на Украине | 360°

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Байден счел возможным дипломатическое разрешении ситуации на Украине

Президент США Байден счел возможным дипломатическое разрешении ситуации на Украине

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Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине можно урегулировать дипломатическим путем. Об этом заявил его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время брифинга Салливана попросили прокомментировать слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он не станет проводить переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Помощник Байдена отметил, что не знает контекста этого высказывания, но ответить может.

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«Что я скажу, так это то, что президент Байден считает, что дипломатическое урегулирование на Украине возможно, но только <…> в соответствии с основными положениями Устава ООН, под которыми все подписались. „Он Байден продолжает твердо верить в это“, — процитировал Салливана ТАСС.

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Ранее Путин заявил о готовности возобновить переговоры с украинской стороной. Но он подчеркнул, что не будет обсуждать выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей воссоединится с Россией. После этого Зеленский сказал, что Украина не станет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

Джо Байден

Специальная военная операция РФ на Украине

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