Байден призвал Конгресс одобрить выделение $33 млрд на помощь Украине

Президент США Джо Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить его запрос на выделение дополнительных средств на помощь Украине. Речь идет о сумме 33 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, выделение дополнительного финансирования является срочной необходимостью. Байден заявил, что почти исчерпал все ресурсы, выделенные на поддержку украинской армии двухпартийным большинством в Конгрессе.

«Мы не можем допустить того, чтобы наши поставки помощи остановились, пока мы ждем дальнейших действий со стороны Конгресса. У нас осталось примерно 10 дней до этой критической черты», — предупредил президент. Цитату привел ТАСС.

Байден призвал Конгресс незамедлительно принять законопроект о дополнительной помощи Украине. Американский лидер планирует подписать документ в течение ближайших дней.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден очень хотел бы поехать на Украину. При этом она уточнила, что пока в графике президента США нет такой поездки.