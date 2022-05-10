Псаки заявила, что Байден очень хочет на Украину

Президент США Джо Байден очень хотел бы поехать на Украину, но пока такой поездки в его графике нет. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передало РИА «Новости».

«Поездка сейчас не планируется, но он бы очень хотел съездить на Украину», — сказала Псаки.

Журналисты постоянно спрашивают Псаки, не собирается ли Байден на Украину. Об этом спрашивали и самого Байдена. В конце апреле он сказал, что не знает, поедет ли туда во время спецоперации. А Псаки в марте говорила, что отправлять Байдена на Украину не собираются.

Накануне на Украине побывала первая леди США Джилл Байден. Визит не анонсировался и готовился в строжайшей секретности. Супруга нынешнего постояльца Белого дома встретилась со своей украинской коллегой Еленой Зеленской, вместе с которой они посетили школу в Ужгороде, где разместили переселенцев, эвакуированных из опасных мест Украины. Местных журналистов на встречу не допустили, только сотрудников пула Белого дома, которые сопровождали Байден в поездке.