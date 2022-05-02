Медведев предупредил Европу о ненасытности Украины
Зампред Совбеза РФ Медведев: Украина села на шею европейским спонсорам
Украина все более бесцеремонно садится на шею своим европейским спонсорам, но пока еще побаивается США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Украина «раскормила» западным ленд-лизом свое тело, которое водрузила на шею Европы, отметил Медведев. По его словам, киевскому режиму всегда мало того оружия, наемников и финансовой помощи, которые он получает от европейских покровителей.
«Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем краю борьбы с тиранией русского мира», — написал зампред Совбеза.
Медведев указал, что теперь таких «жадных» европейских лидеров начали заносить в список украинских врагов на сайте «Миротворец». Примером стали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Хорватии Зоран Миланович, которые недостаточно сильно «любят» Украину.
«Типа, не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте!» — добавил Медведев.
Политик предупредил руководителей Франции, Италии и других стран, что они могут стать следующими в этом списке, передал RT.