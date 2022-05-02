Медведев предупредил Европу о ненасытности Украины

Украина все более бесцеремонно садится на шею своим европейским спонсорам, но пока еще побаивается США, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Украина «раскормила» западным ленд-лизом свое тело, которое водрузила на шею Европы, отметил Медведев. По его словам, киевскому режиму всегда мало того оружия, наемников и финансовой помощи, которые он получает от европейских покровителей.

«Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем краю борьбы с тиранией русского мира», — написал зампред Совбеза.

Медведев указал, что теперь таких «жадных» европейских лидеров начали заносить в список украинских врагов на сайте «Миротворец». Примером стали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Хорватии Зоран Миланович, которые недостаточно сильно «любят» Украину.

«Типа, не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте!» — добавил Медведев.

Политик предупредил руководителей Франции, Италии и других стран, что они могут стать следующими в этом списке, передал RT.