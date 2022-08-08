Президент США Джо Байден может остановить украинского коллегу Владимира Зеленского всего одним звонком. Для этого ему нужно пригрозить отказом в помощи, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

По словам экс-разведчика, угроза прекращения снабжения оружием является важным рычагом давления на Украину. Если бы США захотели, они могли бы легко заставить Зеленского не принимать опасные решения. В качестве примера Риттер привел обстрелы Запорожской АЭС.

«Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому и скажет: „Если в эту АЭС попадет еще одна ракета, вся помощь от США прекратится навсегда“», — сказал он в интервью RT.

При этом он отметил, что страны Запада не хотят воспринимать никакую критику, поступающую в адрес Украины. Они отрицают и отвергают все слова об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита.

«Чтобы открыто говорить об украинской угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу. И это не Россия, это Украина», — заключил Риттер.

Ранее бывший офицер разведки предрек Зеленскому трагический конец. Он заявил, что президенту придется бежать, иначе его ждет гибель от рук украинцев.