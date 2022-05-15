Обстрел позиций украинских националистов на «Азовстали» сняли на видео

Работе снайперов, прикрывающих бегущих с территории завода «Азовсталь» украинских боевиков, мешают военные Донецкой Народной Республики, ведущие обстрел огневых позиций противника. Видео с места событий снял корреспондент газеты «Известия» Валентин Трушнин.

На опубликованных кадрах видно, что военные находятся в полуразрушенном помещении. Стрельба ведется через дыру в стене. На помощь своему товарищу приходят другие военнослужащие, которые используют для ведения огня автоматы. После пресечения очередной попытки бегства боевиков военные уходят на улицу.

По данным корреспондента, украинские националисты предприняли уже несколько попыток выбраться с «Азовстали» по одному или небольшими группами. Каждый раз они сталкиваются с огнем военных Донбасса.

Накануне появились кадры, снятые в одном из бомбоубежищ завода Мариуполя. Помещения оборудованы несколькими бронированными дверями, там есть туалеты, медпункт, электрощитовая и пустые кладовки для хранения продуктов и предметов первой необходимости.