Подземелье «Азовстали» сняли на видео

Несколько бронированных дверей, пустые кладовки, где хранились продукты питания и средства индивидуальной защиты, показал на видео, снятых в бомбоубежище завода «Азовсталь», корреспондент РИА «Новости». Ролик опубликовали в Telegram-канале агентства.

Кадры сняты на территории предприятия, которую уже не контролируют украинские боевики. На опубликованном видео можно увидеть, что вход в подземелье преграждает несколько бронированных дверей со специальными вентилями для герметичного закрывания.

Внутри огромного помещения есть туалет, электрощитовая, кладовки для хранения продуктов, предметов первой необходимости и индивидуальной защиты. Но все оставшиеся там коробки давно пустуют.

В районе медицинского поста остались плакаты советского времени по оказанию первой помощи раненым и пострадавшим. Также есть инструкции о первых действиях при ядерном ударе.

Вышедшие с территории завода гражданские рассказали, что подобных бомбоубежищ на территории «Азовстали» несколько, именно там скрываются боевики украинских националистических батальонов, которые удерживали людей.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что от штурма предприятия решили отказаться. Он пояснил, что сейчас военные используют тактику сдавливания, перекрывая места, где боевики могут выйти на поверхность. Как сообщил сайт utro.ru, Басурин сравнил операцию с «удавкой». При этом представитель Вооруженных сил ДНР подчеркнул, что сейчас армии уничтожают огневые точки ВСУ, которые пытаются прийти на помощь заблокированным на заводе нацистам.