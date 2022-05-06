«Азовсталь» на втором автобусе покинули 12 мирных взрослых и один ребенок

Мирных жителей Мариуполя выводят из катакомб «Азовстали». На втором за сегодня автобусе завод покинули 13 человек. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналисты информагентства отметили, что среди второй эвакуационной группы был один ребенок. Также вывезенные с завода люди смогли спасти двух своих собак. О состоянии вывезенных с «Азовстали» мирных жителей пока ничего не известно.

Только за сегодня завод покинули 25 человек из гражданских, включая пятерых детей. После первого эвакуационного автобуса их пересадили другой, более комфортабельный. Всех вывезенных с «Азовстали» мирных жителей отвезли в Безыменное. В этом населенном пункте находится пункт временного пребывания.

Первая группа сегодняшней эвакуации стояла из 12 человек. Сначала их также вывезли на небольшом автобусе, после чего пересадили в основной.

Гумкоридор 6 мая был под угрозой срыва. Засевшие на «Азовстали» националисты весь день пытались затянуть переговоры о выводе гражданского населения.