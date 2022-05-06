Группу мирных жителей вывезли с «Азовстали» по гумкоридору

Группу из 12 мирных жителей, среди которых четверо детей, вывезли на автобусе с «Азовстали» в Мариуполе, сообщил военкор «Известий». Гуманитарный коридор открыт утром 6 мая усилиями ВС РФ и сил Донецкой Народной Республики.

Автобус забирает группы людей и вывозит с территории комбината, где их уже встречает другой транспорт. Готовится вывоз еще одной группы.

Журналист отметил, что националисты весь день пытались затянуть переговоры о выводе гражданского населения.

За прошедшие сутки из Мариуполя эвакуировали 518 мирных граждан. Их доставили в пункт оказания помощи эвакуируемому населению, развернутый силами МЧС ДНР.

Ранее стало известно, что боевики с «Азовстали» пытаются обменять заложников на еду. У них кончаются запасы воды и продуктов — вероятно, националисты не ожидали, что придется кормить так много людей.

Социальный психолог Анна Девятка назвала заявления об обмене людей на продукты «кощунственными и нечеловеческими».