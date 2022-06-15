Ажиотаж вокруг российских паспортов появился в Херсонской области

Большой спрос на получение российских паспортов возник в Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Очень большой ажиотаж. Все больше и больше людей желают получить гражданство Российской Федерации», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Стремоусов добавил, что жители региона стоят в очередях для сдачи документов на российский паспорт. Они считают, что Россия сможет защитить, социально обеспечить и накормить. Кроме того, РФ — это страна, где человек является наивысшей социальной ценностью государства».

Он отметил, что на получение документа уже подали более десяти тысяч заявок.

«Каждый день люди получают паспорта и очереди все больше и больше. Поэтому нами увеличивается количество административных центров по приему документов», — сообщил замглавы администрации.

Российские военные взяли в ходе спецоперации под контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Там сформированы военно-гражданские администрации. Первые жители этих регионов получили российские паспорта 11 июня.