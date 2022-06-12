Первые российские паспорта получили жители Запорожья
Глава ВГА Балицкий вручил российские паспорта жителям Запорожской области
Жители Запорожской области, подавшие заявки на получение российского гражданства, получили паспорта РФ из рук главы военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого. Об этом сообщило РИА «Новости».
Торжественная церемония прошла в здании городской администрации — под торжественные звуки гимна России десяти человек получили паспорта.
«Мы здесь навсегда. Россия никуда не уйдет. От всего сердца поздравляю всех, кто стал новым гражданином справедливой и великой страны», — поздравил новоиспеченных россиян Балицкий.
Глава военно-гражданской администрации подчеркнул, что Запорожье намерено развиваться вместе с украинским народом, а не нынешним правящим режимом.
«Прежде всего Украина — это народ, а не территория. Вместе с этим народом мы пойдем в светлое будущее, за которое наши деды и отцы боролись с фашизмом», — добавил он.
Накануне российские паспорта также получили 23 жителя Херсонской области.