Первые российские паспорта получили жители Запорожья

Жители Запорожской области, подавшие заявки на получение российского гражданства, получили паспорта РФ из рук главы военно-гражданской администрации региона Евгения Балицкого. Об этом сообщило РИА «Новости».

Торжественная церемония прошла в здании городской администрации — под торжественные звуки гимна России десяти человек получили паспорта.

«Мы здесь навсегда. Россия никуда не уйдет. От всего сердца поздравляю всех, кто стал новым гражданином справедливой и великой страны», — поздравил новоиспеченных россиян Балицкий.

Глава военно-гражданской администрации подчеркнул, что Запорожье намерено развиваться вместе с украинским народом, а не нынешним правящим режимом.

«Прежде всего Украина — это народ, а не территория. Вместе с этим народом мы пойдем в светлое будущее, за которое наши деды и отцы боролись с фашизмом», — добавил он.

Накануне российские паспорта также получили 23 жителя Херсонской области.