Около 200 человек личного состава, девять артустановок и военную технику уничтожила российская авиация РФ высокоточным оружием в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Помимо удара по 406-й артиллерийской бригаде ВСУ, российские войска уничтожили больше половины личного состава второго батальона 14-й механизированной бригады украинской армии.

«В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожены до 200 человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника», — сказано в отчете Минобороны РФ.

14-ю бригаду ВСУ оперативно-тактическая авиация ВС РФ разбомбила в населенном пункте Белогоровка (ДНР). Еще 60 боевиков националистического формирования «Донбасс» удалось ликвидировать у населенного пункта Верхнекаменское.

Минобороны России в субботу также опубликовало кадры рассекречивания позиций ВСУ в Донбассе. Этим занимаются российские подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО). Они добывают информацию о местоположении бойцов ВСУ, а затем их уничтожают российские войска.