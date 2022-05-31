Авиация сбила в Николаевской области украинский самолет Су-25

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила за сутки три пункта управления и 69 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Военные нанесли удары по радиолокационной станции и двум складам боеприпасов вблизи населенных пунктов Райгородок и Николаевка на территории ДНР. В Николаевской области был сбит самолет Су-25. Его засекли в районе населенного пункта Кобзарцы.

Благодаря авиации российская армия уничтожила 290 националистов, а также 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

Тем временем росгвардейцы сбили под Харьковом украинский беспилотник с подвешенной гранатой Ф-1. Никто не пострадал.