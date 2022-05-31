Росгвардейцы сбили украинский беспилотник с гранатой под Харьковом

Росгвардейцы сбили в Харьковской области беспилотник противника с подвешенной к нему гранатой Ф-1. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Представители подразделения Росгвардии заметили украинский беспилотный летательный аппарат при выполнении задач в одном из населенных пунктов. Командир подразделения предупредил об опасности свой личный состав и скомандовал уничтожить беспилотник прицельным огнем из автоматического оружия.

«Цель была успешно поражена, никто не пострадал», — добавили в пресс-службе Росгвардии.

Накануне Минобороны России сообщило о 15 беспилотниках ВСУ, сбитых российскими средствами противовоздушной обороны над территориями ДНР, ЛНР Харьковской и Херсонской областей.

Накануне сообщалось, что Росгвардия нашла брошенный командный пункт ВСУ в Луганской Народной Республике. Ноутбук, патроны, военную форму и другие ценные вещи обнаружили в подвале частного дома. Украинские войска бросили командный пункт при отступлении.