Спецоперация 06 апреля 2024, 05:25 Авиация России сорвала ротацию ВСУ на Северодонецком направлении РИА «Новости»

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Штурмовики России Су-25 сорвали ротацию ВСУ на Северодонецком направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ на северодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в публикации.

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В ведомстве отметили, что удар осуществили неуправляемыми авиационными ракетами по заданным целям. После нанесения ударов экипажи сделали противоракетный маневр, пустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Авиационный наводчик передал, что все указанные координаты были успешно поражены. В итоге российские войска уничтожили специальную технику и живую силу ВСУ.

Ранее в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказали, что российские военные группировки «Отважные» в бою под Авдеевкой затрофеили натовскую БПМ Bradley. Бойцы захватили американскую машину пехоты недалеко от Бердычей. Военные корреспонденты показали кадры, где технику тащили на прицепе бронированной машиной.