Важное 15 марта 2023, 20:34 Атаку ВСУ в Пологовском районе Запорожской области отбили Рогов: атаку ВСУ в Пологовском районе Запорожья отбили, часть противников уничтожили РИА «Новости»

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что атаку украинских войск в Пологовском районе региона удалось отбить. Часть противников уничтожили, оставшиеся вернулись на исходные позиции, отметил он в своем Telegram-канале.

«Атаку отбили, часть боевиков уничтожили, другая часть вернулась на исходные позиции. Территорию не упустили, ситуация контролируемая, враг не пройдет!» — написал Рогов.

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ВСУ противостояли бойцы 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии.

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По словам представителя областной администрации, киевский режим перебрасывает на Запорожское направление дополнительные силы. Речь идет о прибытии на передовую более пяти тысяч человек в ближайшие недели. Среди них будут военные, которые прошли подготовку за рубежом — в Польше, Германии и Великобритании.

Ранее Рогов отметил, что в Пологовском районе ВСУ предприняли разведку боем с применением бронетехники.