Важное 15 марта 2023, 19:37 ВСУ начали разведку боем с применением бронетехники в Запорожской области Рогов: в Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники РИА «Новости»

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В Пологовском районе Запорожской области Вооруженные сил Украины ведут разведку боем. Они применяют там бронетехнику, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков», — сказал он.

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По словам Рогова, в районе ведется бой. Позже он обещал рассказать подробности столкновения.

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Накануне член ГСА предупредил, что представители киевского режима начали переброску военной авиации на Запорожское направление. В регионе концентрируются советские вертолеты и истребители противника, которые ВСУ неофициально получили от государств бывшего Варшавского договора. Также эту технику в свое время перевозили американцы из Афганистана.

Рогов отмечал, что жители города Запорожья, который пока находится под контролем киевского режима, помогают российским подразделениям корректировать удары по позициям ВСУ. Население ждет освобождения города от украинских военных, заверил он.