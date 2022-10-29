Атаку украинских дронов на Севастополь назвали частью жесткой фазы спецоперации | 360°

Эксклюзив 29 октября 2022, 16:40 Атаку украинских дронов на Севастополь назвали частью жесткой фазы спецоперации Политолог Михайлов заявил об участии США в атаке украинских дронов на Севастополь РИА "Новости"

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Специальная военная операция перешла в жесткую фазу. Российские военные продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины, а ВСУ совершили попытку атаки по Севастополю, которую успешно отбили. Об этом «360» заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Эксперт отметил, что атаку дронов на Севастополь корректировали и направляли американские беспилотники. Но в итоге провокация украинских боевиков не удалась.

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«Мы успешно отбили атаку, и вертолет береговой охраны успешно уничтожил подводный дрон», — заявил Михайлов.

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Он не исключил, что украинские боевики пойдут на новые провокации, так как в нынешней фазе противостояния ожидать можно чего угодно.

«Главное, что не были поражены гражданские объекты и все беспилотники уничтожены. Думаю, подобные акции будут продолжаться до определенного времени, пока мы не перейдем в активное наступление», — добавил Михайлов.

Спасение от холода

Отдельно политолог отметил обращение мэра Киева Виталия Кличко к странам Запада с просьбой о передаче генераторов и одеял для жителей.

«Это хороший показатель работы наших военных, работы наших беспилотников и ударов возмездия, которые наносятся каждый день. <...> Для генераторов нужно топливо, мы его уничтожаем. Если продолжим добивать нефтехранилища, то заправлять генераторы будет нечем», — отметил Михайлов.

По мнению эксперта, предстоящая зима для Киева станет сложной даже при теоретической поддержке Запада. Европейским политикам нужно думать о своих людях, которым тоже предстоит жить при низких температурах и с высокими ценами на газ.

«Я даже не представляю, сколько генераторов нужно поставить на Украину. Вряд ли Запад сможет полностью обеспечить Киев и тем более другие города, которые лишены электричества», — подытожил Михайлов.

В субботу, 29 октября, системы противовоздушной обороны Севастополя несколько часов сбивали украинские беспилотники. Как напомнило ИА НСН, с таким заявлением выступил губернатор города Михаил Развожаев.

В Минобороны отмечали, что силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели уничтожили. При помощи корабельного оружия и морской авиации ликвидировали четыре подводные дрона и еще три аппарата уничтожили в ходе внутреннего рейда.

Целью атаки украинских беспилотников, подчеркнули в российском военном ведомстве, стали корабли, которые обеспечивали безопасный проход сухогрузов в рамках зерновой сделки.