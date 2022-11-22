Важное 22 ноября 2022, 21:24 Атаку еще трех беспилотников отразили над акваторией Севастополя Губернатор Развожаев: атаку еще трех беспилотников отразили над акваторией Севастополя РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны отразила атаку еще трех беспилотников над акваторией Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет», — написал он.

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По словам главы города, сейчас в Севастополе тихо, но все службы привели в состояние боевой готовности. Также Развожаев сообщил, что система ПВО сбила два дрона при попытке подлета к Балаклавской ТЭС. Он предположил, что украинские националисты хотели приурочить атаку к теракту, который они совершили семь лет назад.

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«Укронацисты <…> 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области, из-за чего в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. О таком решении заявило ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города». При этом управление не стало раскрывать его причины.