Транспорт 22 ноября 2022, 20:26 Движение пассажирского морского транспорта остановили в Севастополе Власти Севастополя предупредили жителей об остановке пассажирского морского транспорта РИА «Новости»

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Морской пассажирский транспорт прекратил работать в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города».

Пассажиров предупредили, что на конечных остановках «Площадь Захарова» и «Площадь Нахимова» вывели подвижные составы компенсационных маршрутов. О причинах такого решения в управлении не сообщили.

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В Севастополе 22 ноября сработали системы противовоздушной обороны из-за новой атаки беспилотников. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, пока известно о двух сбитых дронах.

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Все силы и службы Севастополя перевели в режим боевой готовности.

Градоначальник призвал жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что гражданские объекты в результате атаки не пострадали.