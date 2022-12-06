Спецоперация 06 декабря 2022, 12:57 Атаки ВСУ по Запорожской АЭС назвали ядерным терроризмом Глава Минобороны Шойгу: Россия считает атаки ВСУ по ЗАЭС ядерным терроризмом РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины за последние две недели выпустили по Запорожской АЭС (ЗАЭС) 33 крупнокалиберных снаряда. Россия классифицирует эти удары как ядерный терроризм. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Во время селекторного совещания в министерстве он подчеркнул, что российские силы противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения. Шойгу отметил, что некоторые снаряды ВСУ поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование ЗАЭС.

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«Классифицируем данные атаки украинских войск как ядерный терроризм», — подчеркнул глава Минобороны.

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По его словам, Вооруженные силы России делают все для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

«В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», — добавил Шойгу.

Член совета военно-гражданской администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле националистами промышленной зоны ЗАЭС.