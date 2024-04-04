Спецоперация 04 апреля 2024, 11:02 Артиллеристы ударили «Градом» по американским гаубицам ВСУ МО: российские военные в зоне СВО уничтожили «Градом» гаубицы М777 РИА «Новости»

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Российские бойцы ликвидировали с помощью реактивной системы залпового огня «Град» несколько гаубиц М777, которые спрятали ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации ведомства, украинские боевики хранили оружие в ангаре в тыловом районе. Расчет РСЗО совместно с операторами беспилотников обнаружили и уничтожили замаскированные гаубицы противника.

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«Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777», — указали в пресс-службе.

Ранее ВС России выпустили боевикам ВСУ бомбы «ОДАБ-500», от которых нельзя укрыться в окопах. По данным Минобороны, сброшенные бомбардировщиками Су-34 снаряды работают в два этапа. Бомба выбрасывает взрывчатое жидкое вещество и только потом детонирует. В результате образуется взрыв с мощнейшей ударной волной.