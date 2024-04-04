Спецоперация 04 апреля 2024, 05:59 ВКС нанесли удар по ВСУ бомбами, от которых нельзя спрятаться в окопах Су-34 нанесли по ВСУ удар бомбами ОДАБ-500, от которых не укрыться в окопах РИА «Новости»

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Бомбардировщики Су-34 ударили по военным ВСУ авиабомбами ОДАБ-500, от которых невозможно спрятаться в блиндажах и окопах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

ОДАБ-500 — это объемно-детонирующая бомба, которая работает в два такта. Когда она срабатывает впервые, то выбрасывает взрывчатое жидкое вещество, образующее аэрозольное облако, которое потом детонирует в большом объеме.

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«За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая „затекает“ в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника», — объяснили в ведомстве.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные уничтожили склад оружия ВСУ, а также ангар для производства и хранения дронов. В ведомстве отметили, что ликвидировать объекты националистов получилось благодаря оперативно-тактической авиации, беспилотникам, артиллерии и ракетным войскам.