Спецоперация 12 июня 2023, 23:44 Бойцы ВС РФ уничтожили польскую установку AHS Krab «РВ»: российские войска уничтожили польскую установку AHS Krab РИА «Новости»

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Российские военные уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) AHS Krab на Украине. Информацию об этом разметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации предоставили видео, где заметна «голова» установки. Бойцы ВС РФ ликвидировали технику ударом дальнобойного вооружения.

«Башня валяется в оккупированном городе Часов Яр в Артемовском районе ДНР», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны РФ заявило об ударе со стороны российских военнослужащих высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам дислокации резервов ВСУ.

Боевики с Украины пытались провести наступательные действия на Южно-Донецком направлении, однако попытки не увенчались успехом. В итоге ВСУ потеряли 120 националистов, два танка и три боевые бронемашины. В тот же день на Запорожском направлении были уничтожены 250 националистов киевского режима.