Спецоперация 05 июня 2023, 05:59 Артиллерия и авиация России заставили бежать три бригады ВСУ РИА «Новости»

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Три бригады украинских националистов понесли тяжелые потери, а их личный состав рассеялся по лесу на Краснолиманском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

По его словам, это произошло благодаря слаженной работе российских бойцов. На невском участке неподалеку от Серебрянского лесничества было обнаружено передвижение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады Нацгвардии Украины. В итоге ВС РФ нанесли артиллерийский огонь и удары авиации в заданную цель.

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«Противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве», — сообщил Савчук.

Помимо этого бойцы ВС РФ ликвидировали опорные пункты ВСУ посредством оперативно-тактической и армейской авиации группировки ракетно-бомбовых ударов. Место сосредоточения живой силы противника рядом с восемью населенными пунктами было уничтожено.

Во время контрбатарейной борьбы вскрылось местонахождение гаубицы M777 противника. В итоге цель поражена с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

Ранее стало известно, что большую часть «золотого генофонда» ВСУ ликвидировали в начале спецоперации. Это были самые сильные и опытные бойцы, которые закалились благодаря боевым действиям в Донбассе.