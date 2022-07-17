Советник Зеленского заявил, что Германия не выполняет пожелания Украины
Советник Зеленского: Германия действует вразрез интересам Украины
Действия Германии идут вразрез с желаниями Украины, заявил советник украинского президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Александр Роднянский. Интервью с ним опубликовала газета Welt am Sonntag.
Поставки газа по «Северному потоку» были прекращены 11 июля из-за планового технического обслуживания. Одну из турбин отправили в Монреаль для ремонта, однако из-за санкций Канада отказалась возвращать ее в Германию. После многочисленных просьб со стороны ФРГ турбину вернули Siemens.
«Настаивая на возвращении этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», — пояснил Роднянский.
Советник Зеленского отметил, что Германия должна была вести себя по-другому.
Европа оказалась в глубоком энергетическом кризисе из-за санкций против России. В нефтяной компании Royal Dutch Shell предсказывают очередной рост цен на энергию.