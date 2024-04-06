Спецоперация 06 апреля 2024, 17:47 Аппетит командиров растет. Бойцам ВСУ пришлось искать снаряды по болотам WSJ: бойцов ВСУ заставили искать снаряды по болотам из-за нехватки боеприпасов Klaus-Dietmar Gabbert/dpa / Global Look Press

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Командование Вооруженных сил Украины на фоне острой нехватки боеприпасов заставляет солдат искать по болотам неразорвавшиеся российские снаряды. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Издание привело слова 36-летнего военного Максима Полюховича. Мужчина признался, что он вынужден погружаться в болота и проходить километры по минным полям в поисках снарядов. По его словам, «аппетит командиров растет». Они просят боеприпасы практически ежедневно.

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Украинские офицеры также рассказали журналистам, что из-за нехватки артиллерийских снарядов военные находятся в режиме экономии.

О сложной для ВСУ обстановке на поле боя также заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. Он связал это с наступательными действиями России на трех направлениях.