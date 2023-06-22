Спецоперация 22 июня 2023, 09:30 Аналитик предположил, что Запад захочет закончить конфликт на Украине в этом году Военный аналитик Михайлов: Запад захочет заморозить конфликт на Украине к осени РИА «Новости»

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Этот год окажется ключевым для хода российской спецоперации на Украине. Такое мнение в беседе выразил руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с Ura.ru.

«Этот год — ключевой в ходе конфликта на Украине», — сказал эксперт.

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Он заявил, что уже летом 2023 года Европа начнет отказываться от серьезных поставок вооружения Украине, а к началу осени западные страны захотят заморозить конфликт.

«К концу лета они поставят довольно жесткий вопрос Вашингтону: „Мы больше не может давать, давайте уже как-то разруливать ситуацию“», — считает Михайлов.

Аналитик не исключил, что Запад захочет пойти на разные нестандартные варианты. Например, он может предложить включить Украину в состав НАТО, но при этом пообещать России гарантии безопасности. Если российская сторона согласится, то она подпишет с Североатлантическим альянсом совместный документ.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предположил, что основные боевые действия завершатся на Украине к осени. По его мнению, контрнаступление ВСУ не принесет киевскому режиму успеха.