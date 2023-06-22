Спецоперация 22 июня 2023, 00:53 Американский разведчик назвал срок завершения конфликта на Украине Экс-разведчик Риттер: контрнаступление Украины закончится к началу осени победой России РИА «Новости»

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Основная фаза боевых действий на Украине завершится уже к осени. Таким прогнозом поделился отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По его словам, контрнаступление ВСУ ждет провал, а российские войска освободят все территории новых регионов и создадут буферную зону вокруг них.

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«У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. <…> Боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени», — сказал Риттер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что контрнаступление Вооруженных сил Украины проходит «медленнее», чем ему «хотелось бы». Также он отметил, что от украинской армии не нужно ждать быстрых результатов, ведь наступление — это не голливудский фильм, писал RT.

По словам президента России Владимира Путина, у боевиков Вооруженных сил Украины нет никаких шансов на успех против российской армии. Он также указал на мужество и героизм российских солдат.