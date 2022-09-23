Аналитик Колчин: слова Пушилина о привлечении дополнительных сил призваны успокоить жителей Донецка | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Колчин: слова Пушилина о привлечении дополнительных сил призваны успокоить жителей Донецка Аналитик Колчин заявил, что союзным войскам в ДНР не требуется усиление

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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республику планируют привлечь дополнительные союзнические силы. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в интервью «360» сказал, что это заявление в первую очередь было адресовано жителям Донецка.

Он сказал, что текущие действия не несут критической угрозы для горожан. Однако у обстрелов со стороны ВСУ есть четкая задача — запугать местное население.

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«Удары украинской артиллерии несли в себе определенную террористическую цель — запугать жителей Донецка», — сказал Колчин.

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Он предположил, что Пушилин решил успокоить горожан. По мнению аналитика, текущему составу союзных сил в ДНР не требуется помощь, а украинская армия подавлена почти на всех фронтах Донбасса.

«Я считаю, что это заявление в первую очередь было адресовано жителям Донецка. Какие-то дополнительные политические решения или военное решение за собой оно нести не будет. Украинская артиллерия была подавлена практически на всех остальных участках донецкого и луганского фронтов. И только в районе Донецка сейчас украинская армия ведет такую активность», — сказал он.

Колчин подчеркнул, что действия ВСУ в Донецке «имеют террористический характер». К тому же текущая активность украинской армии не представляет угрозы для союзных сил. Колчин предположил, что с помощью атаки на Донецк противник пытается создать видимость своих успехов.

Пушилин 13 июня заявил, что в ДНР участились случаи обстрелов со стороны ВСУ. Также он сказал, что у украинской армии осталось «достаточное количество вооружения» для дальнейших ударов по республике. По его мнению, все это говорит о необходимости привлечь в регион дополнительные силы союзных войск.

«В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — сказал Пушилин.

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