Американца обвинили в ДНР в разжигании межнациональной розни

Следователи ДНР обвинили американца руандского происхождения Суеди Мурекези в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщил адвокат иностранца Сергей Литвишко.

«Моему подзащитному Суеди Мурекези вменяется участие в проукраинских и антироссийских митингах в Херсоне в конце февраля — начале марта этого года. Следствие предъявило ему обвинение в разжигании межнациональной розни», — сказал адвокат в разговоре с ТАСС.

По словам Литвишко, американец не признает свою вину. Мурекези заявил, что случайно оказался на митингах. Его арестовали правоохранители Донецка в июне 2022 года.

Как уточнил правозащитник, Мурекези родился в Руанде. В 1994 году иностранец вместе с семьей переехал в США на фоне геноцида руандийских тутси.

«В военных действия на территории ДНР он не участвовал, а подрабатывал в ночных клубах Херсона», — заключил Литвишко.

Иностранцы стали активно приезжать на Украину после начала спецоперации. В начале августа Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили до 250 наемников около Николаева. Удар пришелся на пункт временной дислокации иностранного легиона.