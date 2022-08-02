Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью высокоточного оружия уничтожили до 250 наемников около Николаева. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесли по пункту временной дислокации иностранного легиона.

«Уничтожены до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — сказано в сообщении ведомства. Его процитировала газета «Известия».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил об уничтожении 500 украинских националистов из 92-й механизированной бригады в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области за последние 24 часа.

Также ВС России за сутки уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады около Марьинки в Донецкой Народной Республике. Всего за сутки ВС России ударили по пяти пунктам управления ВСУ.

Кроме того, ВКС России ликвидировали семь складов боеприпасов в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.