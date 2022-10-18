Американский журналист показал подписчикам последствия обстрела Белгорода | 360°

Спецоперация 18 октября 2022, 07:30 Американский журналист показал подписчикам последствия обстрела Белгорода Журналист Ланкастер призвал не верить западным СМИ из-за замалчивания обстрелов Белгорода РИА «Новости»

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Ведущие западные СМИ предвзято освещают конфликт на Украине, поэтому им нельзя верить. Американский журналист Патрик Ланкастер показал подписчикам последствия обстрела Белгорода и призвал их взглянуть на ситуацию с другой стороны, сообщило РИА «Новости».

Он побывал в доме на улице Губкина, куда 13 октября попали обломки сбитой украинской ракеты. Журналист решил показать, какой урон Вооруженные силы Украины нанесли гражданским объектам на российской территории. Свой репортаж Патрик Ланкастер опубликовал на YouTube.

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«Основные СМИ не покажут вам эту сторону. Они не покажут вам город России, по которому был нанесен удар Украиной. Они покажут вам лишь ту половину, которая играет на руку Украине», — сказал он.

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Он снял саму многоэтажку, строительную технику, которая разбирает обломки, и соседнее здание — продуктовый магазин, который тоже пострадал от обстрела. Патрик Ланкастер расспросил местных жителей о том, что произошло. Он призвал своих подписчиков «не быть стадом» и взглянуть на ситуацию с разных сторон.

Украинские войска обстреляли Белгород 13 октября. Часть ракеты попала в жилой 16-этажный дом на улице Губкина. Обломки повредили технический этаж и перекрытия двух квартир. Утром 16 октября ВСУ вновь обстреляли Белгород. Пострадали двое мужчин и одна женщина.