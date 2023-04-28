Спецоперация 28 апреля 2023, 17:22 Американский военный назвал потери ВСУ с начала спецоперации Бывший офицер КМП США Риттер: ВСУ потеряли 80% от изначального состава в ходе спецоперации Минобороны Украины

Читать 360tv в

Потери Украины в ходе спецоперации составили 80% от изначального состава ВСУ. Об этом сообщил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Американский военный предположил, что Украина не сможет восполнить потери среди бойцов. В начале спецоперации численность украинской армии составляла 260 тысяч человек.

Реклама

«Сейчас 80% из них погибли, попали в плен или ранены», — уточнил офицер КМП США в отставке.

Заменить этих военнослужащих с уровнем подготовки в ВСУ невозможно, заметил Риттер. По словам американского военного, российские войска прошли подготовку и получили необходимое оснащение. Украинская армия при этом в основном состоит из плохо обученных мобилизованных местных жителей.

Украина попала в трагическую ситуацию, поскольку оказалась не в состоянии продолжать оборону, добавил Риттер. При таких ресурсах ВСУ вряд ли смогут провести контрнаступление, о котором говорит президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что сил ВСУ хватит только для наступления на одном участке. По его словам, в других местах украинской армии придется проводить отвлекающие маневры оставшимися силами.