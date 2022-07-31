Американский полковник Донован рассказал, что станет «концом» для Украины

Одесса может перейти под контроль России не в результате боестолкновений, а из-за событий в самом городе. Это станет «концом» для Украины. Такое мнение выразил полковник США в отставке Дж. Мерфи Донован, сообщил The American Thinker.

Он напомнил, что Одесса еще во времена СССР была важным городом. По мнению бывшего военнослужащего, все может пойти не по плану Киева.

«И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена», — высказался Донован.

Полковник предрек Украине, США и странам ЕС политический и экономический шторм. Кроме того, им предстоит непростая зима после снижения объемов поставок российского газа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил об обязательной эвакуации с подконтрольной бойцам ВСУ территории ДНР.