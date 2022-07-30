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    30 июля 2022, 05:11

    Миронов заявил, что осенью Госдума рассмотрит законопроект о 13-й пенсии

    Депутат Госдумы Миронов заявил о предстоящем рассмотрении закона о 13-й пенсии

    Юлия Шелковенко

    Осенью в Госдуму планируется внести проект закона о выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливая Россия — За правду».

    Миронов заявил, что осенью Госдума рассмотрит законопроект о 13-й пенсии

    По словам ее лидера Сергея Миронова, инициатива поможет поддержать социально незащищенных граждан России. Это также будет стимулировать покупательский спрос, что полезно для развития экономики. В ряде думских фракций готовы проголосовать за предложение Миронова.

    Согласно законопроекту, предлагается в декабре выплачивать пожилым людям дополнительную пенсию. Поправка также предполагает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости тем россиянам, которым исполнилось 70 лет.

    До этого россиянам рассказали, при каких обстоятельствах у них могут отобрать автомобиль.