Миронов заявил, что осенью Госдума рассмотрит законопроект о 13-й пенсии

Осенью в Госдуму планируется внести проект закона о выплате российским пенсионерам 13-й пенсии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аппарат фракции «Справедливая Россия — За правду».

По словам ее лидера Сергея Миронова, инициатива поможет поддержать социально незащищенных граждан России. Это также будет стимулировать покупательский спрос, что полезно для развития экономики. В ряде думских фракций готовы проголосовать за предложение Миронова.

Согласно законопроекту, предлагается в декабре выплачивать пожилым людям дополнительную пенсию. Поправка также предполагает увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости тем россиянам, которым исполнилось 70 лет.

До этого россиянам рассказали, при каких обстоятельствах у них могут отобрать автомобиль.