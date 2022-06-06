Американский политолог не исключил военное столкновение России и США

Втягивание США в ситуацию на Украине может перерасти в прямой военный конфликт по вине Штатов, что станет для западной страны наихудшим сценарием. Об этом в колонке для издания Atlantic написал американский политолог Анатоль Ливен.

По его мнению, локальный конфликт на Украине грозит перерасти в полномасштабное столкновение. Ливен напомнил, что власти США из-за противостояния с СССР в середине 20-го века приняли участие в нескольких конфликтах, не сумев с ними справиться.

«Нужно не повторить ошибки, допущенные во время холодной войны. Прямое участие США в ситуации на Украине может повлечь за собой прямой конфликт между двумя великими странами», — написал политолог.

Специальная операция РФ на Украине началась 24 февраля. Западные страны во главе с США наложили на Россию масштабные экономические санкции, поставляя на Украине вооружение.

Президент РФ Владимир Путин назвал поставки оружия на Украине попыткой затянуть текущий конфликт.