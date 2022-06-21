Американский наемник ВСУ погиб на Украине

Американский гражданин Стивен Забельски, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ на Украине, погиб. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на некролог в одной из местных газет города покойного.

По данным источника, некролог написали родственники 52-летнего Забельски. Мужчина родился в штате Нью-Йорк, дома у него остались пятеро приемных детей и жена.

Представители Государственного департамента связались с родственниками погибшего и предоставило необходимую помощь, однако отказались раскрывать полную информацию о Забельски.

Это второй гражданин США, погибший во время боевых действий против мирного населения Донбасса. Издание уточнило, что первым был Вилли Джозеф Кэнсел, который погиб еще в начале июня.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что плененные американские наемники на Украине не смогут рассчитывать на защиту Женевской конвенции.