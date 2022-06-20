Попавшие в плен на Украине американские наемники не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков в интервью телеканалу MSNBC заявил, что не стал бы вдаваться в объяснения юридической стороны пленения американских военных.

«Одно ясно — они совершили преступления. Они не являются военнослужащими украинской армии. Женевская конвенция на них не распространяется», — отметил представитель Кремля. Его слова привело РИА «Новости».

Пленных американцев Песков назвал «солдатами удачи», которые участвовали в незаконной деятельности на Украине и стреляли в военнослужащих РФ.

«Они угрожали их жизням и должны понести ответственность <…> за те преступления, которые совершили», — заключил пресс-секретарь президента России.

Бывший американский военный Александр Дрюке заявил, что приехал на Украину посмотреть, что на самом деле происходит в стране. Ситуация, по его словам, вышла из-под контроля, все было не так, как он ожидал. Пленный заявил, что украинское командование его бросило.

Второй американский пленный Энди Хьюн признался, что на Украину его привела западная пропаганда, которая формирует мнение «плохого русского». Приехав в страну, наемник понял, что все совсем не так.