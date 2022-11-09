Эксклюзив 09 ноября 2022, 19:58 Реальные победы одерживаются на земле. Неизбежное российское контрнаступление расставит все по своим местам Публицист Новоселов: контрнаступление ВС России неизбежно РИА «Новости»

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» проанализировал доклад генерала Сергея Суровикина министру обороны Сергею Шойгу и объяснил, что означает для хода спецоперации решение отвести войска за реку Днепр.

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Далее — прямая речь.

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск из Херсона на подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра. «Жизнь и здоровье военнослужащих России всегда являются приоритетом», — сказал министр.

Этому приказу предшествовал доклад Сергея Суровикина, командующего Объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации. Генерал доложил, что Вооруженным силам России удалось успешно отбить все попытки наступления противника в данном районе и нанести ему тяжелый урон.

РИА «Новости»

Однако ВСУ продолжают ракетные удары по школам, больницам и гражданскому населению Херсона, которое перемещалось из города через Днепр. По словам Суровикина, все желающие жители, это более 115 тысяч человек, уже покинули район Херсона и находятся в безопасности.

Что это означает для хода спецоперации? С военной точки зрения это стабилизирует линию фронта и позволит российским военным сосредоточиться на других участках, где наблюдаются подвижки, и избежать потерь в попытках удержать Херсон в условиях риска затопления и обстрела украинской артиллерией линий снабжения через Днепр.

С точки зрения пиара, хотя отвод войск проводится организованно и не стал результатом поражения, Запад, несомненно, представит его как большую победу ВСУ и покажет спонсорам киевского режима, что их деньги тратятся не впустую. Вряд ли этот эффект продлится долго, но Украина постарается воспользоваться им, чтобы выжать из спонсоров все возможное.

Однако его не следует рассматривать как перелом в ходе боевых действий. Пусть медийные победы важны, реальные победы одерживаются на земле. Неизбежное российское контрнаступление расставит все по своим местам.

Генерал Суровикин также сообщил об успехах в Донбассе, и они могут оказаться гораздо важнее.

Решение Министерства обороны проще понять, если посмотреть на вещи шире. Сейчас Украина не имеет достаточных ресурсов для ведения боевых действий и даже полноценного функционирования государства. Она полностью зависит от поддержки Запада, в особенности США. С учетом победы республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах очень вероятно, что эта поддержка сократится, как бы ни развивались события на фронте. Ну а без американских денег киевский режим не сможет долго сопротивляться неизбежному.

Кроме того, российские ракетные удары медленно и верно поражают объекты украинской энергосети. Если они продолжатся теми же темпами, уже через несколько недель Украину ждет полный коллапс энергосистемы.

Отключение электроэнергии приведет к полному хаосу и вынудит Киев капитулировать.

Киев во время отключения электричества / Советник главы МВД Украины Антон Геращенко

К тому же Вооруженные силы России выводят из строя украинские батареи противовоздушной обороны и склады с боеприпасами. Когда система ПВО Украины ослабнет до уровня ниже критического, российские ВВС получат полное господство в воздухе и не будут встречать никакого серьезного сопротивления. Без достаточного количества боеприпасов к тяжелому вооружению силы киевского режима также долго не продержатся.

С учетом всех этих слабых мест Украины, возможно, действительно не стоит нести потери, пытаясь удержать один город, невзирая на всю его важность и символическое значение.